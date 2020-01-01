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دوري المحترفين :فوز أهلي الخليل على جبل المكبر

الخميس 18 يونيو 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
دوري المحترفين :فوز أهلي الخليل على جبل المكبر


القدس المحتلة / سما /

قاد ابوغرقود وجوهر فريقهما أهلي الخليل لفوز على جبل المكبر بهدفين نظيفين ، في اللقاء الذي جرى على استاد الشهيد فيصل الحسيني، ضمن مباريات دوي المحترفين ، في جولته قبل الاخيرة. الأهلي بهذا الفوز رفع رصيدع رصيده إلى 41 نقطة ، فيما استقر المكبر عند النقطة 27.

وعند الدقيقة 13، سدد لاعب الأهلي محمد الجعبري، كرة زاحفة من خارج الصندوق، لم تشكل خطورة على المكبر، وكاد المكبر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 20، بعد أن خطف داوود صلاح الكرة وانطلق بها نحو الصندوق، وسدد لترتطم بالمدافع وتتحول إلى ركنية.

تقدم أهلي الخليل بهدف السبق ، من ركلة ركنية ارسلت داخل الصندوق، سددها ابو غرقود على دفعتين في المرمى "71"، وأرسل ثائر قراعين كرة عرضية إلى داوود صلاح عند منطقة الجزاء، لكن المدافع هيثم ذيب تكفل في ابعادها "80". وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء ،نجح حسين جوهر في تعزيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، عبر تسديدة كرة من داخل الصندوق استقرت على يسار الحارس .

#أهلي الخليل #جبل المكبر #دوري المحترفين

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