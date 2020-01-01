حماس تلتقي وفدًا من مجموعة السلام العربي

التقى وفد من حركة حماس، مساء أمس الأربعاء، بوفد من مجموعة السلام العربي، للتباحث في مبادرتهم حول الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، في تصريح صحفي، إن الاجتماع عقد بحضور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، فيما ضم وفد المجموعة سمير حباشنة، وعلى ناصر محمد وأكرم عبد اللطيف، وفلاح النقيب، وعبد السلام المجالي، ومحمد الرميحي، ومروان الفاعوري، وعباس زكي.
وعبر هنية خلال اللقاء عن تقديره للمبادرة، مؤكدًا ترحيب حماس بأي تحرك إيجابي يدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة حين يأتي من النخب العربية الحريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني.
وبحسب بيان حماس، فإن هذا الجهد ينم عن حرص المجموعة على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه وتحقيق تطلعاته.
وأكدت الحركة جاهزيتها للتعامل مع هذا المسعى المنسجم مع رؤاها وقيمها الوطنية المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على قاعدة الشراكة الوطنية، مؤكدة أن مواقف الحركة الوطنية تؤمن بأن منظمة التحرير هي إنجاز وطني مهم وهي البيت الفلسطيني الذي ينبغي أن يضم الكل الفلسطيني في إطار الشراكة، وعقد الإطار القيادي المؤقت خصوصًا في ظل الخطوات التصعيدية الخطيرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال ومساعيها الخبيثة في القرصنة على أجزاء من الضفة الغربية ضمن "مشروع الضم" الذي تسعى من خلاله إلى ترسيخ مبدأ الاستعمار الإحلالي من خلال قضم الأرض وطرد سكانها الأصليين وتفتيت قضيتهم في أصقاع الأرض. وفق نص بيانها.
وقالت "إن حركة حماس إذ تؤمن بأهمية كل حراك عربي وإقليمي ودولي ينصف الشعب الفلسطيني، لتؤكد على ترحيبها مرةً أخرى بما تضمنته مساعي مجموعة السلام العربي في وساطتها، مؤكدة على دعمها الحثيث لهذه المبادرة، بما يدفع باتجاه وحدة شعبنا الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة".
وأشارت إلى أنها ستتابع باهتمام وإيجابية نتائج اتصالات المجموعة مع بقية القوى الفلسطينية.