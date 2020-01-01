حماس تلتقي وفدًا من مجموعة السلام العربي

غزة / سما /

التقى وفد من حركة حماس، مساء أمس الأربعاء، بوفد من مجموعة السلام العربي، للتباحث في مبادرتهم حول الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، في تصريح صحفي، إن الاجتماع عقد بحضور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، فيما ضم وفد المجموعة سمير حباشنة، وعلى ناصر محمد وأكرم عبد اللطيف، وفلاح النقيب، وعبد السلام المجالي، ومحمد الرميحي، ومروان الفاعوري، وعباس زكي.

وعبر هنية خلال اللقاء عن تقديره للمبادرة، مؤكدًا ترحيب حماس بأي تحرك إيجابي يدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة حين يأتي من النخب العربية الحريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان حماس، فإن هذا الجهد ينم عن حرص المجموعة على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه وتحقيق تطلعاته.

وأكدت الحركة جاهزيتها للتعامل مع هذا المسعى المنسجم مع رؤاها وقيمها الوطنية المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على قاعدة الشراكة الوطنية، مؤكدة أن مواقف الحركة الوطنية تؤمن بأن منظمة التحرير هي إنجاز وطني مهم وهي البيت الفلسطيني الذي ينبغي أن يضم الكل الفلسطيني في إطار الشراكة، وعقد الإطار القيادي المؤقت خصوصًا في ظل الخطوات التصعيدية الخطيرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال ومساعيها الخبيثة في القرصنة على أجزاء من الضفة الغربية ضمن "مشروع الضم" الذي تسعى من خلاله إلى ترسيخ مبدأ الاستعمار الإحلالي من خلال قضم الأرض وطرد سكانها الأصليين وتفتيت قضيتهم في أصقاع الأرض. وفق نص بيانها.

وقالت "إن حركة حماس إذ تؤمن بأهمية كل حراك عربي وإقليمي ودولي ينصف الشعب الفلسطيني، لتؤكد على ترحيبها مرةً أخرى بما تضمنته مساعي مجموعة السلام العربي في وساطتها، مؤكدة على دعمها الحثيث لهذه المبادرة، بما يدفع باتجاه وحدة شعبنا الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة".

وأشارت إلى أنها ستتابع باهتمام وإيجابية نتائج اتصالات المجموعة مع بقية القوى الفلسطينية.