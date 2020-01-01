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"جوال" تدعم بلدية الفخاري بأجهزة مكتبية

الخميس 18 يونيو 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جوال" تدعم بلدية الفخاري بأجهزة مكتبية


خانيونس / سما /

افتتحت شركة جوال إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبلدية الفخاري شرق محافظة خانيونس مشروع دعم البلدية بالأجهزة المكتبية من أجل تطوير العمل فيها وتسهيل عمل الموظفين وتوفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على أفضل الخدمات في أسرع وقت ممكن.

وحضر حفل الافتتاح رئيس البلدية، د. سليمان العمور، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي،   و وفد من مدراء مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبحضور عدد من مدراء الدوائر و رؤساء الأقسام في البلدية.

وألقى رئيس بلدية الفخاري، د. سليمان العمور، كلمة خلال افتتاح المشروع رحَّب فيها بالحضور، وأشاد بدور شركة جوال الوطني والداعم لمؤسسات المجتمع المحلي، والتعليم والإغاثة الانسانية، وأشار إلى أن دعم البلدية بتوفير أجهزة مكتبية، يأتي في سياق تعزيز صمودها ويساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.

ونبَّه إلى أن هذا الدعم المقدم من شركة جوال سيكون له دور هام في تقديم الخدمات على صعيد موظفيها والمواطنين الذين يتلقون الخدمات منها، ويساهم بشكل أفضل في تطوير الأداء.

وتطرق خلال الاحتفال بافتتاح المشروع إلى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها غزة، وأوضح أنه رغم كل الظروف الصعبة، البلدية تسعى بكل جهدها وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها شركة جوال، من أجل استمرار عملها بتقديم الخدمات على أكمل وجه للمواطنين.

بدوره، أثنى مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، على الدور التي تقوم به بلدية الفخاري من أجل الارتقاء بالعمل الخدماتي في المنطقة، لما لها خصوصية بسبب موقعها الجغرافي الحدودي، وأكد على أن دعم المناطق والفئات المهمشة، يأتي ضمن استراتيجية شركة جوال، التي تساهم بكل قوة في تعزيز صمود المواطنين، وتعمل جاهدة على تلبية احتياجاتهم من اجل تشجيع ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثمار في المناطق الحدودية.

وشدد على أن "جوال" تسعى بكل السبل إلى تمكين و تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية عبر دعمها المتواصل ضمن برنامجها الهادف إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والمدني، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين عبر تطوير الخدمات، والنهوض بها لإحداث تنمية مستدامة تمكنهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

#جوال #بلدية الفخاري

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