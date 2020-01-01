افتتاح ملعب نادي اتحاد خانيونس

خانيونس / سما /

افتتح نادي اتحاد خانيونس الواقع جنوب قطاع غزة مقره وملعبه الجديدين بحضور رئيس النادي محمد عمر المصري، والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية.

وشارك في افتتاح المقر والملعب القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، ومحافظ خانيونس أحمد الشيبي، ورئيس بلدية خانونيس علاء البطة، ورئيس شركة الكهرباء سمير مطير، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم ابو سليم، ومحمد الشرفا ممثلاً عن شركة "جوال"، ومحمد الأغا، وجمال الفرا رئيسي نادي الاتحاد السابقين.

وتم افتتاح المقر والملعب بالتزامن مع مرور 25 عاماً على تأسيس النادي في العام 1994بتكلفة قرابة نصف مليون دولار، حيث عبر المصري عن شكره لكل من ساهم في انجاح مشروع افتتاح الملعب المعشب، والاحتفال باليوبيل الفضي للنادي، خاصةً شركاء النجاح والداعمين من القطاعين الحكومي، والخاص، والذين كان لهم الدور الكبير في تذليل كافة العقبات، معرباً عن امتنانه لرجل الأعمال التركي والرئيس الفخري للنادي هارون ماجد.

وبارك هنية لمحافظة خانيونس ولنادي الاتحاد هذا الانجاز، والذي جاء بجهودٍ كبيرة من مجلس إدارة النادي بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية والمحلية، في دليل واضح على اهتمام إدارة النادي بنسج شبكة من العلاقات المميزة، والتي ساهمت في افتتاح الملعب.

وقدم هنية شكره لرجل الأعمال التركي والرئيس الفخري للنادي هارون ماجد والذي تكفل بتوفير العشب الصناعي، ما كان له الدور الكبير في تسهيل عملية انشاء الملعب.

وأشاد هنية بالنموذج الوحدوي لنادي اتحاد خانيونس، حيث ساهم الوفاق الرياضي في توفير الأجواء المناسبة لتحقيق النجاحات على المستوى الرياضي، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالنادي.

من جهته، قدم القيادي في حركة حماس صلاح البردويل التهنئة لنادي الاتحاد، مبدياً اعجابه بالمناخ الوحدوي السائد في الوسط الرياضي، متمنياً أن تساهم هذه الأجواء في استعادة الوحدة الوطنية الكاملة.

بدوره، قال الشيبي إن افتتاح الملعب يمثل مفخرة وطنية ورياضية للكل الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه أبناء شعبنا من أوضاع صعبة، مؤكداً أن الرياضة كانت ولا زالت حاملة للقضية الفلسطينية.

وفي كلمة اتحاد القدم عبر أبو سليم عن فخره بالمنجز الوطني والرياضي لنادي اتحاد خانيونس، والذي ما كان ليتحقق لولا النوايا الصادقة لمنظومة النادي على مختلف المستويات، إضافة لتكاتف جهود الداعمين، والمحبين.

وفي نفس السياق، أكد الشرفا ممثل شركة "جوال" أن رعاية الشركة لاحتفال نادي الاتحاد بافتتاح الملعب، واليوبيل الفضي جاء انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه الأندية والمؤسسات الوطنية.