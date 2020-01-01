أوبلاك يدخل تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه

وكالات / سما /

حافظ يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، على نظافه شباكه خلال مواجهة فريقه ضد أوساسونا في المُباراة التي اقيمت بينهما في إطار مباريات الدوري الإسباني.

ونجح الحارس السلوفيني في الوصول للمباراة رقم 100 في مسيرته بالمُسابقة الإسبانية التي ينجح فيها في الحفاظ على شباكها، ليكون أسرع حارس في تاريخ الليجا الذي يصل لهذا الرقم المميز.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فقد وصل أوبلاك للمباراة رقم 100 النظيفة في مسيرته بالليجا بعد 182 مُباراة شارك فيها، ليتخطى رقم حارس أتلتيكو مدريد وبرشلونة السابق ميجيل رينا الذي وصل لهذا الرقم بعد 222 مُباراة، وفيكتور فالديز الذي وصل للرقم بعد 227 مباراة.

نجاح أوبلاك في الخروج دون تلقي أهداف منحه نسبة نجاح في إبقاء الشباك نظيفة في 55% من المُباريات التي خاضها في الليجا، وهو الرقم الذي يتفوق فيه على كافة منافسيه.

وأصبح أوبلاك هو أول جارس مرمى للروخوبلانكوس الذي يصل لمئة مباراة بدون تلقي أي أهداف، حيث أن أقرب منافسيه هو أبيل ريسينو الذي حافظ على نظافة شباكه في 96 مباراة من أصل 240 مباراة خاضها، وأصبح كذلك الحارس الأجنبي الأول الذي يصل للرقم المئوي المميز من المُباريات النظيفة.