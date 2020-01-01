20 مليون يورو تمنع انتقال لاوتارو إلى برشلونة

وكالات / سما /

دخلت المفاوضات بين برشلونة وإنتر ميلان في مرحلة التوتر الشديد خلال الأيام الماضية، وذلك بشأن انتقال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى ملعب الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى برشلونة للتوقيع مع لاوتارو مارتينيز من أجل تدعيم خط الهجوم أولاً، ولخلافة لويس سواريز الذي بدأ يتقدم بالسن ثانياً، كما تحظى هذه الصفقة بشكل خاص بتأييد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كونه يعرف مهاجم إنتر ميلان جيداً لأنهما يلعبان معاً في منتخب التانجو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية نقلاً على شبكة كالتشيو ميركاتو، فإن المفاوضات بين برشلونة والإنتر لا تسير على ما يرام، وهناك مسافة كبيرة بين العرض والطلب حتى هذه اللحظة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إنتر ميلان طلب من برشلونة الحصول على 85 مليون يورو بالإضافة إلى الظهير الأيسر الشاب جونيور فيربو للموافقة على رحيل إنتر ميلان.

وأضاف التقرير أن النادي الكاتالوني يرفض تلبية هذه المطالب بشكل قاطع، حيث أنه عرض 65 مليون يورو فقط بالإضافة إلى جونيور فيربو، ويرى أن هذه هي التكلفة المنطقية للصفقة، خصوصاً في ظل انخفاض الأسعار بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتتلخص الفكرة في عدم رغبة إنتر ميلان في بيع لاوتارو من الأساس، وهو ما زال مصمماً على موقفه، ولن يسمح للاعب بالرحيل إلا إن قام برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 111 مليون يورو، وهذا ما يجعل الطرفين بعيدان عن التوصل لاتفاق.

برشلونة والإنتر متفقان على أن سعر جونيور فيربو 25 مليون يورو، وبالتالي يطالب النادي الإيطالي بالحصول على 85 مليون يورو في الصفقة التبادلية، وبهذا تكون التكلفة الحقيقية للاوتارو 111 مليون، بينما يرفض البرسا دفع هذا المبلغ، ويحاول جاهداً التوصل لاتفاق يجنبه خيار الشرط الجزائي.