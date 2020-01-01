الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين، من محافظات الضفة.

في أريحا، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، شابا من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة من المستعربين تسللت عبر مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، إلى المخيم، واقتحمت منزل الشاب محمد عبد الكريم أبو زينة، واختطفته، مضيفة ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من منزليهما في بلدة نحالين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: حاتم يوسف الرفاتي من منطقة الجبل في مدينة بيت لحم، وبراء إبراهيم شكارنة من بلدة نحالين، وهو طالب جامعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مواطنين من بلدة صوريف في محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود هيثم صليبي (27 عاما)، من بلدة بيت امر، ومالك تيسير غنيمات من بلدة صوريف، بعد ان داهمت منزلي ذويهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهما: مجد البوشي (32 عاما)، من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وسائد الخطيب من بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله.