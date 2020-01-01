رسميا.. تحديد مواعيد وأماكن دوري الأبطال واليوروبا ليغ

وكالات / سما /

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن خطته لاستكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي، هذا الموسم.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد استقر "اليويفا" على إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بدوري الأبطال في "لشبونة" من مباراة واحدة.

وذكرت "سكاري سبورتس", أن المباريات المتبقية من دور الـ16 ستقام في الملاعب التي كان من المقرر أن تُلعب فيها قبل تفشي فيروس "كورونا" يومي 7، و8 أغسطس.

ومن المقرر، أن يقام الدور ربع النهائي في الفتر ما بين 12 إلى 15 أغسطس، ثم سيقام الدور نصف النهائي يومي 18و19 أغسطس، على أن تجري المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

أما بالنسبة للدوري الأوروبي، فسيقام في ألمانيا، حيث سيلعب إنتر ميلان ضد خيتافي، وروما ضد إشبيلية هناك من مباراة واحدة.

وبالنسبة للفرق الأخرى التي ستضطر فقط لخوض مباراة الإياب، ستلعب مباراتها في الملاعب التي كان من المقرر أن تُلعب فيها قبل تفشي فيروس "كورونا".

وستقام الأدوار النهائية في الفترة من 10 إلى 21 أغسطس في ألمانيا، وتحديدا في مدن "دويسبورغ، وغلزنكيرشن، وفرانكفورت، وكولونيا.