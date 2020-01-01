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فيديو.. نابولي ينتزع لقب كأس إيطاليا من أنياب يوفنتوس

الخميس 18 يونيو 2020 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نابولي ينتزع لقب كأس إيطاليا من أنياب يوفنتوس


وكالات / سما /

توج نابولي بلقب كأس إيطاليا بفوزه على يوفنتوس بركلات الجزاء بنتيجة (4-2) بعد تعادل الفريقين في الأشواط الإضافية، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو خلف الأبواب المغلقة.

وحقق نابولي لقبه السادس في كأس إيطاليا منذ تأسيس النادي، ليتساوى مع فيورنتينا الذي يملك هو الآخر 6 ألقاب، بينما فشل يوفنتوس في تحقيق لقبه الرابع عشر في تاريخه.

وبدأت المباراة بشكل ناري بين الفريقين، وكاد كريستيانو رونالدو أن يفتتح باب التسجيل في الدقائق الأولى، لكن تسديدته كانت تحتاج قوة ودقة أكبر لكي تتجاوز حارس المرمى الذي تصدى للكرة بكل براعة.

واستحوذ يوفنتوس بنسبة أكبر على الكرة خلال الشوط الأول، لكن نابولي كان الأكثر خطورة على المرمى، وكانت الفرصة الأبرز تسديدة لورينزو إنسيني التي ارتطمت بالعارضة.

وحاول نابولي التحكم في رتم المباراة في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، لكن الأمور عادت إلى حالها، يوفنتوس يستحوذ، ونابولي يحاول خلق الخطورة عبر الهجمات المرتدة، ونجح في تهديد مرمى جيجي بوفون في أكثر من لقطة، لكن الحظ كان يقف عقبه في طريقه دائماً، حيث تصدى القائم لكرة أخرى كادت أن تنهي المباراة قبل الذهاب لركلات الترجيح.

ولم يظهر كريستيانو رونالدو بالمستوى المطلوب في مباراة اليوم، كحال معظم لاعبي يوفنتوس الذين ظهر عليهم الإرهاق طوال التسعين دقيقة، بينما تفوق نابولي بشكل ساحق على الصعيد البدني، وكان أكثر التزاماً على الصعيد التكتيكي.

#نابولي #يوفنتوس #كأس إيطاليا

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