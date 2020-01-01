رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي الخليل ورام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- 39 اصابة بـ"كورونا: في الخليل ورام الله.. وتوصيات من وزارة الصحة لرئيس الوزراء بشأن المحافظتين

- الرجوب: اجتماع لمركزية "فتح" برئاسة الرئيس غدا

- بريطانيا تؤكد تفريق بضائع المستوطنات وترفض التعامل معها كـ"اسرائيلية"

- الاحتلال يهدم ويجرف منشآت تابعة لجامعة القدس ويخطر بهدم منزل بالسواحرة الغربية

- العاهل الاردني يؤكد لبيلوسي رفض المملكة أي اجراء اسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية

- "الخارجية": باكورة "عودة الأحباب" العالقين تصل أرض الوطن غدا قادمة من كندا

- في خطورة لتضليل العالم: نتنياهو سينفذ الضم ويدعو للمفاوضات

- الاردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى

- خبراء أمميون: خطة اسرائيل للضم خرق للقانون الدولي وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير

- الادارة الاميركية ترفع دعوى قضائية لمنع نشر كتاب جون بولتون

- اغلاق منتزه ومطعم في محافظة رام الله والبيرة لعدم التزامه باجراءات السلامة والوقاية

- اللوح: توجيه مذكرة لوزراء المالية العرب لمنح فلسطين قرضا بقيمة 100 مليون دولار شهريا

* "الأيام":

- 36 اصابة جديدة في محافظة الخليل و3 برام الله ."الصحة" تتخذ سلسلة قرارات وترفع توصياتها للحكومة

- الاتحاد الاوروبي: جهود تبذل لمنع تنفيذ مخطط الضم

- خبراء امميون: "الضم" خرق للقانون الدولي وحرمان للفلسطينيين من حق تقرير المصير

- نتنياهو يتجه لتنفيذ الضم على مرحلتين والبدء بضم 10 % من مساحة الضفة

- الاحتلال والمستوطنون يشنون حملات هدم وتجريف في عدة محافظات

- العاهل الاردني يؤكد لبيلوسي رفض المملكة أي اجراء اسرائيلي لضم أراض في الضفة

- اسرائيل: حالة وفاة و300 اصابة جديدة ـ"كورونا"

- واشنطن تفرض عقوبات على الأسد وزوجته وأشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري

- ترمب يوقع قانونا يفرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين

- "الخارجية" الروسية تصف تسريبات اسرائيلية حول وعد بوتين لنتنياهو بالسخيفة تماما

- اغلاق منتزه ومطعم في محافظة رام الله والبيرة لعدم التزامهما باجراءات السلامة والوقاية

- طلائع العالقين العائدين تصل غدا من كندا

* "القدس":

- 39 اصابة جديدة بكورونا في الخليل ورام الله والبيرة

- اجتماع لمركزية "فتح" برئاسة الرئيس غدا

- الاوقاف تطالب بوقف الاقتحامات واستعادة برنامج السياحة لغير المسلمين

- الاحتلال يهدم عدة منشآت شرق القدس ويخطر بهدم منزل في السواحرة الغربية

- نتنياهو يفحص فرض السيادة الاسرائيلية على مرحلتين

- العاهل الاردني يؤكد لبيلوسي رفض اي اجراء اسرائيلي للضم

- الصفدي وميلادينوف: تنفيذ اسرائيل للمخطط يعني اختيارها الصراع بدل السلام

- بريطانيا ترفض التعامل مع منجات المستوطنات

- وفاة و288 اصابة جديدة بالوباء في اسرائيل