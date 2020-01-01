أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي الخليل ورام الله.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- 39 اصابة بـ"كورونا: في الخليل ورام الله.. وتوصيات من وزارة الصحة لرئيس الوزراء بشأن المحافظتين
- الرجوب: اجتماع لمركزية "فتح" برئاسة الرئيس غدا
- بريطانيا تؤكد تفريق بضائع المستوطنات وترفض التعامل معها كـ"اسرائيلية"
- الاحتلال يهدم ويجرف منشآت تابعة لجامعة القدس ويخطر بهدم منزل بالسواحرة الغربية
- العاهل الاردني يؤكد لبيلوسي رفض المملكة أي اجراء اسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية
- "الخارجية": باكورة "عودة الأحباب" العالقين تصل أرض الوطن غدا قادمة من كندا
- في خطورة لتضليل العالم: نتنياهو سينفذ الضم ويدعو للمفاوضات
- الاردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى
- خبراء أمميون: خطة اسرائيل للضم خرق للقانون الدولي وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير
- الادارة الاميركية ترفع دعوى قضائية لمنع نشر كتاب جون بولتون
- اغلاق منتزه ومطعم في محافظة رام الله والبيرة لعدم التزامه باجراءات السلامة والوقاية
- اللوح: توجيه مذكرة لوزراء المالية العرب لمنح فلسطين قرضا بقيمة 100 مليون دولار شهريا
* "الأيام":
- 36 اصابة جديدة في محافظة الخليل و3 برام الله ."الصحة" تتخذ سلسلة قرارات وترفع توصياتها للحكومة
- الاتحاد الاوروبي: جهود تبذل لمنع تنفيذ مخطط الضم
- خبراء امميون: "الضم" خرق للقانون الدولي وحرمان للفلسطينيين من حق تقرير المصير
- نتنياهو يتجه لتنفيذ الضم على مرحلتين والبدء بضم 10 % من مساحة الضفة
- الاحتلال والمستوطنون يشنون حملات هدم وتجريف في عدة محافظات
- العاهل الاردني يؤكد لبيلوسي رفض المملكة أي اجراء اسرائيلي لضم أراض في الضفة
- اسرائيل: حالة وفاة و300 اصابة جديدة ـ"كورونا"
- واشنطن تفرض عقوبات على الأسد وزوجته وأشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري
- ترمب يوقع قانونا يفرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين
- "الخارجية" الروسية تصف تسريبات اسرائيلية حول وعد بوتين لنتنياهو بالسخيفة تماما
- اغلاق منتزه ومطعم في محافظة رام الله والبيرة لعدم التزامهما باجراءات السلامة والوقاية
- طلائع العالقين العائدين تصل غدا من كندا
* "القدس":
- 39 اصابة جديدة بكورونا في الخليل ورام الله والبيرة
- اجتماع لمركزية "فتح" برئاسة الرئيس غدا
- الاوقاف تطالب بوقف الاقتحامات واستعادة برنامج السياحة لغير المسلمين
- الاحتلال يهدم عدة منشآت شرق القدس ويخطر بهدم منزل في السواحرة الغربية
- نتنياهو يفحص فرض السيادة الاسرائيلية على مرحلتين
- العاهل الاردني يؤكد لبيلوسي رفض اي اجراء اسرائيلي للضم
- الصفدي وميلادينوف: تنفيذ اسرائيل للمخطط يعني اختيارها الصراع بدل السلام
- بريطانيا ترفض التعامل مع منجات المستوطنات
- وفاة و288 اصابة جديدة بالوباء في اسرائيل