استطلاع: الليكود يكتسح والمشتركة ثان اكبر حزب و27% فقط من الإسرائيليين يؤيدون خطة الضم

القدس المحتلة / سما /

أجرى معهد "سميت" استطلاع رأي، لصالح صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، حيث أظهر الاستطلاع، أنه فيما لو أُجريت الانتخابات الآن، فستكون النتيجة كما يلي:

_ حزب "الليكود" سيحصل على 41 مقعد

_ "القائمة العربية المستركة" 16 مقعد

_ حزب "يش عتيد" 15 مقعد

_ حزب "كاحول لفان" 10 مقاعد

_ حزب "شاس" 9 مقاعد

_ حزب "إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد

_ حزب "يمينا" 7 مقاعد

_ حزب "ميرتس" اليساري 6 مقاعد

_ حزب "يهدوت هتوراه" 6 مقاعد

وأظهر استطلاع الرأي، أن معسكر اليمين سيحصل على 65 مقعدًا، ومعسكر اليسار 47 مقعدًا، فيما سيحصل ليبرمان الغير محسوب على أي من المعسكرين، على 8 مقاعد.

وبيّن الاستطلاع أن حزب "العمل" لا يجتاز نسبة الحسم، لذلك يبقى خارج الكنيست.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 27% فقط من الإسرائيليين يؤيدون خطة الضم لمستوطنات الضفة الغربية.