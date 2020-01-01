  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: الليكود يكتسح والمشتركة ثان اكبر حزب و27% فقط من الإسرائيليين يؤيدون خطة الضم

الخميس 18 يونيو 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: الليكود يكتسح والمشتركة ثان اكبر حزب و27% فقط من الإسرائيليين يؤيدون خطة الضم


القدس المحتلة / سما /

أجرى معهد "سميت" استطلاع رأي، لصالح صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، حيث أظهر الاستطلاع، أنه فيما لو أُجريت الانتخابات الآن، فستكون النتيجة كما يلي:

_ حزب "الليكود" سيحصل على 41 مقعد
_ "القائمة العربية المستركة" 16 مقعد
_ حزب "يش عتيد" 15 مقعد
_ حزب "كاحول لفان" 10 مقاعد
_ حزب "شاس" 9 مقاعد
_ حزب "إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد
_ حزب "يمينا" 7 مقاعد
_ حزب "ميرتس" اليساري 6 مقاعد
_ حزب "يهدوت هتوراه" 6 مقاعد

وأظهر استطلاع الرأي، أن معسكر اليمين سيحصل على 65 مقعدًا، ومعسكر اليسار 47 مقعدًا، فيما سيحصل ليبرمان الغير محسوب على أي من المعسكرين، على 8 مقاعد.

وبيّن الاستطلاع أن حزب "العمل" لا يجتاز نسبة الحسم، لذلك يبقى خارج الكنيست.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 27% فقط من الإسرائيليين يؤيدون خطة الضم لمستوطنات الضفة الغربية.

#استطلاع #انتخابات #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: تفاصيل مثيرة لعملية نصب واحتيال بغزة نفذها منتحل صفة ضابط شرطة..

إيدي كوهين يهدد باحتلال الأردن في 3 ساعات .. وقائد عسكري أردني كبير يرد

"لا مجال للانتظار".. حماس توجه عدة رسائل للرئيس عباس وحركة فتح..

هاّرتس: عباس العائق الرئيسي أمام خطة ترامب وهو الان السجين الفلسطيني الاول

"الداخلية": أوقفنا التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني وجهات دولية ستتدخل في المعابر

زفاف نادر لأسير محرر وعروسه بحضور طفلهما

خلافات بالحكومة الإسرائيلية : ترامب قد يتراجع عن "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا

اغلاق المستشفى التخصصي ..5 إصابات جديدة بكورونا في نابلس والخليل

نتنياهو يعرض "سيناريوهات الضم" أمام أشكنازي وغانتس.. وضباط يرفضون عرضًا من الأخير

حماس تكشف تفاصيل لقاء هنية مع مجموعة السلام العربي بخصوص مبادرتهم حول الوحدة

4 اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و"الصحة" تتخذ سلسلة قرارات