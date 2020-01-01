أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة اليوم

غزة / سما /
أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الخميس
اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
—-
الدواجن:
—-
طبق البيض:
8 – 9 شيكل
—-
الدجاج:
1ك = 10 – 11 شيكل
صدر: 22 شيكل
شيش: 23 شيكل
فخد: 12 – 13 شيكل
دبوس: 13 شيكل
جناح: 9 شيكل
كبدة: 16 شيكل
—
الحبش:
1ك = 10 شيكل
صدر: 15 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 10 شيكل
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل
جناح: 9 شيكل
رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل
رقاب حبش ذكر: 7 شيكل
—-
الأسماك الطازجة:
—-
دنيس (برك): 33 شيكل
سردينة: 23 شيكل
مليطة: 42 شيكل
سويسي: 25 – 35 شيكل
طرخرون: 23 شيكل
فريدي: 30 شيكل
لوكس صخر: 50 شيكل
سلطان إبراهيم: 28 شيكل
سكمبلة: 9 شيكل