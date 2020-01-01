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أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة اليوم

الخميس 18 يونيو 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة اليوم


غزة / سما /

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الخميس

اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

—-

الدواجن:

—-

طبق البيض:

 8 – 9 شيكل

—-

الدجاج:

1ك = 10 – 11 شيكل

صدر: 22 شيكل

شيش: 23 شيكل

فخد: 12 – 13 شيكل

دبوس: 13 شيكل

جناح: 9 شيكل

كبدة: 16 شيكل

الحبش:

1ك = 10 شيكل

صدر: 15 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 10 شيكل

فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل

جناح: 9  شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل

—-

الأسماك الطازجة:

—-

دنيس (برك): 33 شيكل

سردينة: 23 شيكل

مليطة: 42 شيكل

سويسي: 25 – 35 شيكل

طرخرون: 23 شيكل

فريدي: 30 شيكل

لوكس صخر: 50 شيكل

سلطان إبراهيم: 28 شيكل

سكمبلة: 9 شيكل

#الدجاج

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