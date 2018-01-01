كتاب بولتون: موظفون في إدارة ترامب كانوا يسخرون منه وراء ظهره

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في كتاب ذكرياته المزمع نشره هذا الشهر، إن مختلف الموظفين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسخرون منه من وراء ظهره.

وكشف بولتون في كتابه، الذي نقلت الصحف الأمريكية مقتطفات منه يوم الأربعاء، عن استهزاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بترامب بشكل خفي أثناء لقاء القمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة عام 2018.

وقال بولتون إن بومبيو سلم له ورقة كتب فيها عن ترامب أنه "يثرثر كثيرا جدا".

كما انتقد بومبيو، حسب قول بولتون، نهج ترامب إزاء كوريا الشمالية، قائلا إنه "محكوم عليه بالفشل".

كما تحدث بولتون عن اجتماعات ترامب مع رجال الاستخبارات، مشيرا إلى أنها "فقدت معناها"، لأن ترامب كان يتحدث فيها أكثر مما استمع إلى التقارير الاستخباراتية.

وكشف بولتون كذلك عن سعي ترامب لإحداث صدامات بين موظفيه، حيث قال ترامب لبولتون إن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون كان يطلق ألفاظا غير لائقة على المندوبة الأمريكية آنذاك في الأمم المتحدة نيكي هيلي، فيما اكتشف بولتون في وقت لاحق أن تلك الألفاظ كان يطلقها عليها ترامب نفسه، وليس تيلرسون.

يذكر أن جون بولتون أقيل من منصبه في سبتمبر الماضي. ومن المتوقع نشر كتاب ذكرياته عن عمله في البيت الأبيض في 23 يونيو الجاري، لكن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة نشر الكتاب ورفعت دعوى قضائية ضد بولتون.