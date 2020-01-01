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شذرات عن ترامب من مسودة كتاب "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر"!

الخميس 18 يونيو 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شذرات عن ترامب من مسودة كتاب "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر"!


وكالات

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن كتاب للمستشار الرئاسي الأمريكي السابق جون بولتون، سيصدر قريبا، أن الرئيس دونالد ترامب استفسر عما إذا كانت فنلندا جزءا من روسيا.

وذكرت الصحيفة أن بولتون قال في كتابه "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر: ذكريات عن البيت الأبيض"، أن ترامب استوضح ما إذا كانت فنلندا جزءا من روسيا، ومن المحتمل أيضا أنه لم يكن يعرف أن بريطانيا دولة نووية.

ومن المقرر أن يصدر كتاب بولتون في 23 يونيو، وقد تأخر صدوره عدة مرات، بعد تصريحات للبيت الأبيض حول خطط بولتون لنشر معلومات سرية.

وتقول دار نشر سيمون وشوستر إن مستشار ترامب للأمن القومي السابق انتقد في  كتابه بشدة سياسة ترامب الخارجية.

يذكر أن السلطات الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد بولتون في 16 يونيو، لمنعه من نشر كتاب عن فترة وجوده في البيت الأبيض.

وأفيد في 23 فبراير بأن ترامب يعتزم منع نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي يعتبره رئيس الدولة خائنا.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، أبلغ ترامب إدارته أنه سيمنع نشر كتاب بولتون، لأنه كان ينقل إلى المستشار السابق معلومات سرية.

ونقل في 27 يناير عن مسدوة الكتاب أن بولتون قال إن ترامب أبلغه صيف عام 2019 عن الرغبة في مواصلة منع المساعدة العسكرية عن أوكرانيا إلى أن تسلم كييف له جميع المواد المتعلقة بجو بايدن، خصم ترامب المحتمل في انتخابات 2020، وأنصار هيلاري كلينتون في أوكرانيا.

المصدر: iz.ru

#ترامب #كتاب

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