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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الخميس 18 يونيو 2020 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مناطق متفرقة في الضفة الغربية، واعتقلت العديد من المواطنين، عرف من بينهم 8 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلة، واعتقلت الشاب صهيب وائل شماسنة من جيوس شمال شرق قلقيلية، ومحمود سميح شواهنة من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.

كما سلمت القوات الشاب قيس عودة من عزون شرق المدينة، بلاغاً لمراجعة شرطة الاحتلال، وأمهلته حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت القوات الشاب سائد الخطيب من قرية المزرعة الغربية في رام الله، والشاب مجد البوشي من حي أم الشرايط.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الشاب أسيد مرعب جاغوب على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من بلدة بيتا شرق المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات الشاب حاتم الرفاتي، والأسير المحرر براء شكارنة، من بلدة نحالين غرب المدينة، وهو طالب جامعي.

وفي أريحا اعتقلت القوات الشاب حمودة قدورة، من مخيم عقبة جبر.

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