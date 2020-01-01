البكري يقرر إغلاق مدينة الخليل وقرية تفوح ومحيط مسجد المحسنين

رام الله / سما /

أعلن محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكرين الليلة ، عن اغلاق مدينة الخليل وبلدة تفوح ومنطقة عروض المسجد ( محيط مسجد المحسنين) في مدينة الخليل بالكامل لمدة 5 ايام ابتداء من مساء امس الاربعاء ولغاية يوم الاثنين القادم.

وأفاد بيان صادر عن محافظة الخليل، انه يسمح فقط للصيدليات والمخابز والمحال التموينية والخضار بفتح ابوابها امام المواطنين .

واوضح البيان، انه سيتم اغلاق المرافق الغير ملتزمة بالبوتوكولات والاجراءات الصحية الوقائية . واشار البيان الى ان الصلاة في المساجد بالمناطق الغير معلن عن اغلاقها ستكون ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والتعليمات الصادرة من وزارة الاوقاف .