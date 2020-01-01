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حالة الطقس : أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

الخميس 18 يونيو 2020 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة


رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في المناطق الجبلية وحارا إلى شديد الحرارة في باقي المناطق خاصة الغورية منها.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتكون الأجواء معتدلة بشكل عام ومائلة للبرودة في القمم الجبلية. الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية مع هبات نشطة في الجبال أحيانا.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم الجمعة، وفي ساعات الصباح يسود طقس معتدل مع سماء غائمة جزئيا، وخلال ساعات الظهيرة والعصر يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بشكل عام وحارا في المناطق المنخفضة والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتكون الأجواء معتدلة بشكل عام ومائلة للبرودة في القمم الجبلية مع تشكل السحب المتفرقة. الرياح تكون شمالية غربية مع هبات تنشط أحيانا في الجبال.

بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها بنحو 3-4 درجات، وفي ساعات الصباح يسود طقس بارد نسبيا مع سماء غائمة جزئياً وفرصة لهطول رذاذ في بعض المناطق.

وخلال ساعات الظهيرة والعصر يكون الطقس معتدلا نسبيا في الجبال ويكون حاراً نسبياً في المناطق المنخفضة والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتكون الأجواء معتدلة ومنعشة بشكل عام وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية مع تشكل السحب المتفرقة. الرياح تكون جنوبية غربية مع هبات تنشط أحياناً في الجبال.

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