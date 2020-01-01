أبو سيف: تراث القدس ومؤسساتها الثقافية في خطر

رام الله / سما /

قال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن سلطات الاحتلال تمعن في ظلمها وتسعى لتنفيذ مخططها الخطر بما يسمى ضم الضفة الغربية مستغلة إنشغال العالم بانتشار الوباء.

وأدان هذه السياسات التي تسعى لتشويه المشهد الإسلامي وعروبة القدس وتراثها الفلسطيني، كما أدان كل ما يقوم به الاحتلال في القدس والخليل المدينتين المقدستين لنا جميعاً كمسلمين من تهويد وسرقة الآثار وإغلاق المؤسسات الثقافية، مؤكداً ضرورة تقديم كل أنواع الدعم لمؤسسات القدس التي من شأنها محاربة كل ممارسات الاحتلال والمحافظة على هوية المكان.

وقال أبو سيف: لا يجوز بأيّ حال أن ننسى قضيتنا الأساسية، نحن شعب يعيش تحت احتلال يريد أن يسرق أرضنا ومقدراتنا وتاريخنا وإرثنا وثقافتنا. يسعى الاحتلال وبكل الوسائل تهويد المدينة المقدسة ومنع حتى النشاطات الثقافية وفرض قيوداً على المؤسسات العاملة في المدينة من أجل سلبها هويتها وإنجاح مخطط التهويد والضم.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم الايسيسكو حول استدامة العمل الثقافي في مواجهة الأزمات (كوفيد_ ١٩) بمشاركة الأمين العام لمنظمة العالم الاسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ومدير عام الايسيسكو محمد بن سالم المالك وبرئاسة وزيرة ثقافة الإمارات نورة الكعيبي.

وأكد أبو سيف أن الثقافة بكل إبداعاتها أثبتت خلال الجائحة أنها هامة، الأمر الذي يتطلب منّا استمراراً واستدامة، خاصة فيما يتعلق بالرقمنة والثقافة الإلكترونية وتوظيفهما في نشر المعرفة، وأضاف أننا بحاجة لتجميع المحتوى الرقمي الفلسطيني وزيادته، الأمر الذي دفعنا لإطلاق قناة "الثقافية" التي تعنى بتجميع المحتوى الرقمي المعرفي والثقافي الفلسطيني.

وأشار أبو سيف إلى أن الثقافة عابرة للحدود بقدر ارتكازها إلى الهوية المحلية، مشدداً على أهمية التشارك من أجل أن نجعل المنتج الثقافي أكثر مقدرة على الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، والتأكد من رفع مستوى ما نقدمه للجمهور.