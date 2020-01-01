الخارجية: 142 حالة وفاة و2078 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالتي وفاة، اليوم الأربعاء، بصفوف جالياتنا في أميركا ومصر، ما يرفع عدد الإصابات إلى 142 حالة، و30 إصابة (2 الجزائر، 3 البرازيل، 25 أميركا) ما يرفع عدد الإصابات إلى 2078.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية متشيغن للمواطن ذيب علي عون (69 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 61، وتسجيل 25 إصابة جديدة، 11 منها في نيوجرسي، و7 في شيكاغو، و7 في ميتشغن، ليرتفع عدد الإصابات الاجمالي الى 879، ويبقى عدد المتعافين 362.

وأفاد مركز خدمات الجالية في ولاية اوهايو بان المركز يقوم بالاطمئنان على ابناء الجالية في الولاية، وانه لم تسجل اصابات حديثة بفيروس كورونا، وما يزال يقوم بتسجيل العالقين في الولاية والولايات المجاورة. فيما يقوم مركز خدمات الجالية في نيوجرسي بالتواصل مع الاطباء الفلسطينيين الموجودين في الولاية بهدف نشر حملة توعية صحية بين صفوف أبناء الجالية لتحذيرهم من موجة كورونا ثانية.

وأفادت سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للسيدة صباح عبد الله النبراوي )72 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 7، وهي والدة أحد موظفي سفارة دولة فلسطين في القاهرة. حيث تابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيدة.

وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تم تعليق الدوام في السفارة والمندوبية بدءا من صباح اليوم الاربعاء لمدة اسبوع قابل للتمديد، وسيتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف ولجميع العاملين في السفارة والمندوبية والمخالطين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم جميعا وصحة وسلامة المراجعين، وكذلك ضرورة تعقيم السفارة والمندوبية.

وأشارت سفارتنا لدى الجمهورية الجزائرية إلى أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات الى 14، وتتابع السفارة الأوضاع الصحية والمعيشية للحالات المصابة، وتؤكد أن وضعها الصحي مستقر. وتعمل السفارة على التواصل مع الطلبة الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن وتحديث البيانات الخاصة بهم.

وأكدت سفارتنا لدى البرازيل تسجيل 3 اصابات جديدة في صفوف الجالية، تخضع اثنتان للحجر الصحي المنزلي وحالتهما مستقرة، والثالثة بالمستشفى ووضعها جيد، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 43.

وأفادت سفارتنا لدى كوبا بنجاح جهودها بإجلاء أحد المواطنين الفلسطينيين العالقين في كوبا وتأمين عودته لأسرته في الإمارات، عبر جهود مشتركة مع السفارة الامارتية في نيكاراجوا.

تتابع بعثة فلسطين لدى فنلندا ودولة البلطيق أوضاع الجالية عن قرب وتقدم المعونة والدعم لكل من يحتاجه، حيث قدمت مساعدة مالية لطالبتين عالقتين في فنلندا نظرا لوضعهما المالي الصعب، وهما تدرسان في إطار برنامج التبادل الطلابي. تتابع السفارة أوضاع عدد من العالقين لتأمين عودتهم الى ارض الوطن، كما تتابع وضع أحد المواطنين الذين غادروا لاتفيا وأصبح عالقا في لندن، وتبذل جهودها لمساعدته للعودة الى لاتفيا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية بأن السفير قام بزيارة للطلبة المقيمين في وحدات سكن الطلاب في المدرسة الامريكية اللاتينية للطب، للاطلاع على اوضاعهم واحتياجاتهم، وتتابع السفارة شؤون الطلاب بشكل عام واحتياجاتهم عن كثب، وتتواصل معهم عبر رقم الطوارئ للإجابة على استفساراتهم، كما تتواصل مع ابناء الجالية الفلسطينية في فنزويلا وتطمئن بعدم وجود اية اصابة في صفوفهم.