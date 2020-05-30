انتهاء الدورة الأولى للثانوية العامة..

رام الله / سما /

انتهت اليوم الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة، والتي انطلقت بتاريخ 30/5/2020 بمشاركة 78480 طالبا وطالبة.

وبهذه المناسبة توجه وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني إلى الطلبة وذويهم وأسرة التربية والتعليم في القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والخارج بالتحية والتقدير على نجاحهم المميز في إتمام امتحان الثانوية العامة في ظل المشهد الكوروني وما يكتنفه من تحديات جسام.

وشكر الوزير الرئيس ودولة رئيس الوزراء على دعمهما لهذا الحدث الوطني الوازن، ولجميع الشركاء من المؤسسات الحكومية والمحلية والأمنية والمدنية وللمجتمع المحلي والقطاع الخاص، والذين عملوا بتكامل وتناغم مشهودين من أجل تأمين كافه الاستحقاقات الصحية والتنظيمية والمالية واللوجستية اللازمة لتنظيم الامتحان بسلامة وسلاسة وهدوء.

وحيّا عورتاني طواقم التصحيح في كافه المراكز التي تبذل جهداً موصولاً من أجل إنجاز مهمتها على أكمل وجه؛ تمهيداً لإعلان النتائج في المستقبل القريب بإذن الله.