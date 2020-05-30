  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انتهاء الدورة الأولى للثانوية العامة..

الأربعاء 17 يونيو 2020 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء الدورة الأولى للثانوية العامة..


رام الله / سما /

انتهت اليوم الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة، والتي انطلقت بتاريخ 30/5/2020 بمشاركة 78480 طالبا وطالبة.

وبهذه المناسبة توجه وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني إلى الطلبة وذويهم وأسرة التربية والتعليم في القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والخارج بالتحية والتقدير على نجاحهم المميز في إتمام امتحان الثانوية العامة في ظل المشهد الكوروني وما يكتنفه من تحديات جسام.

وشكر الوزير الرئيس ودولة رئيس الوزراء على دعمهما لهذا الحدث الوطني الوازن، ولجميع الشركاء من المؤسسات الحكومية والمحلية والأمنية والمدنية وللمجتمع المحلي والقطاع الخاص، والذين عملوا بتكامل وتناغم مشهودين من أجل تأمين كافه الاستحقاقات الصحية والتنظيمية والمالية واللوجستية اللازمة لتنظيم الامتحان بسلامة وسلاسة وهدوء.

وحيّا عورتاني طواقم التصحيح في كافه المراكز التي تبذل جهداً موصولاً من أجل إنجاز مهمتها على أكمل وجه؛ تمهيداً لإعلان النتائج في المستقبل القريب بإذن الله.

#امتحانات الثانوية العامة #التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

هاّرتس: عباس العائق الرئيسي أمام خطة ترامب وهو الان السجين الفلسطيني الاول

"الداخلية": أوقفنا التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني وجهات دولية ستتدخل في المعابر

صحيفة عبرية تكشف عن مراحل الضم المتدرج في الضفة

خلافات بالحكومة الإسرائيلية : ترامب قد يتراجع عن "صفقة القرن"

زفاف نادر لأسير محرر وعروسه بحضور طفلهما

نتنياهو : لن أعترف أبدا وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية

وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الأخبار الرئيسية

8

"الخارجية" تنفذ أول عملية اجلاء للعالقين منذ بدء فيروس كورونا

"لا مجال للانتظار".. حماس توجه عدة رسائل للرئيس عباس وحركة فتح..

كورونا فلسطين

16 جديدة.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في فلسطين منذ صباح اليوم إلى 35

شرطة

شاهد: تفاصيل مثيرة لعملية نصب واحتيال بغزة نفذها منتحل صفة ضابط شرطة..

3

إيدي كوهين يهدد باحتلال الأردن في 3 ساعات .. وقائد عسكري أردني كبير يرد