استقالة وزراء "أزرق أبيض" من عضوية الكنيست

القدس المحتلة / سما /

قدّم خمسة وزراء من حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الأربعاء، استقالتهم من الكنيست.



وذكرت المصادر العبرية ان الوزراء الخمسة قدموا كتب استقالتهم لرئيس الكنيست ياريف ليفين، بموجب ما يعرف بالقانون النرويجي.

والوزراء المستقيلون من الكنيست هم: هيلي تروبر، ويزهر شاي، وألون شوستر، وأساف زمير، وميخال بيتون.

وفي أعقاب استقالة الأعضاء الخمسة من المقرر أن ينضم بدلا منهم أربعة أعضاء كنيست جدد من الذين وافقوا على الانضمام إلى حزب "أزرق أبيض"، وهم: ميخال كوتلر فينش ، وعيناب كابلا ،و تالا فريدمان، وهيلا شاي.