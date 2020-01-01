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الأردن: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 17 يونيو 2020 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا


عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 987، فيما لم تسجل حالات شفاء جديدة.

وأوضح جابر خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن الإصابات الجديدة شملت حالتين من الفحوص العشوائية من محافظتي الزرقاء وعمان، إضافة لإصابة عامل وافد في مركز حدود الكرامة في المفرق حيث يتم فحص العاملين المخالطين، وحالة لسائق عربي قادم عبر حدود العمري، وإصابة أردنيين اثنين قادمين من السعودية ومصر.

وأعلن أنه تم إجراء 9879 فحصا للكشف عن فيروس كورونا، ليصل إجمالي الفحوص التي أجريت حتى الآن إلى 302502 فحص، وهو 10 أضعاف الرقم المطلوب من منظمة الصحة العالمية.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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