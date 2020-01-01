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أمل جادو تشدد على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك للحكومة بمقاومة الاحتلال

الأربعاء 17 يونيو 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمل جادو تشدد على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك للحكومة بمقاومة الاحتلال


رام الله / سما /

 شددت وكيل وزارة الخارجية أمل جادو شكعة، على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك للحكومة في مقاومة الاحتلال وخططه الاستيطانية التهويدية، ودعتها للعمل الجاد يداً بيد مع الحكومة وأبناء شعبنا لما فيه من مصلحة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها وتهديد الوجود الفلسطيني على قائمة أولويات المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال افتتاحها اجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية للشبكة الوطنية لمؤسسة انآليند التي تترأسها في فلسطين فدوى الشاعر من مركز القدس للنساء، الذي عقد اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بمدينة رام الله.

ودعت وكيل وزارة الخارجية إلى تكثيف العمل على إعداد نشرات تتمحور حول وباء "كورونا"، بهدف التوعية ومساعدة أفراد المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه للتعامل مع هذا الوباء.

كما دعت إلى ضرورة حث أعضاء اللجنة التوجيهية للشبكة الوطنية لمؤسسة انآليند لزيادة التعاون والتبادل بين أعضاء اللجنة من أجل تكثيف التحرك واقتراح مبادرات نشطة، خاصة في ظل الظروف الخاصة التي نمر بها نتيجة الوباء.

وترأس جلسة الحوار مديرة دائرة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الأوروبية رزان اللفتاوي، حيث تمت مناقشة الإنجازات التي قامت الشبكة بها بناء على خطة عام 2020 والإنجازات المقرر تحقيقها خلال الفترة المقبلة من عام 2020، بحضور مسؤول الملف جمانة عارف.

#امل جادو #وزارة الخارجية #مؤسسات المجتمع المدني

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