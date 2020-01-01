علماء آثار إسرائيليون يكتشفون صولجانا كنعانيا مقدسا عمره 3200 عام

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الجامعة العبرية في القدس اليوم (الأربعاء) عن اكتشاف علماء الآثار الإسرائيليين صولجانا مقدسا عمره 3200 عام.

وقالت الجامعة في بيان إنه تم اكتشاف الصولجان المصنوع من البرونز والمطلي بالفضة في شكله الأصلي من قبل باحثي الجامعة في معبد كنعاني في موقع "تل لخيش" الأثري الجنوبي.

وأضاف البيان بأن الزخارف على الصولجان تشمل 64 نقطة موزعة في 4 مناطق مختلفة، على شكل دائرة كبيرة وخطوط مستقيمة وبعض النقاط، منوها إلى أن طول الصولجان يبلغ 11.2 سم، وعرضه 42 ملم.

وأوضح البيان أن أحد البراهين التي تثبت أن الصولجان كان له أهمية دينية هو تشابهه مع شيء يحمله تشريع إلهي، والذي تم العثور عليه سابقًا في الحفريات في مدينة مجدو الكنعانية .

وعثر الباحثون في مكان قريب أيضا على تمثالين لمحارب كنعاني، يعتقدون أنه يعود إلى الإله بعل.

وأشار البيان إلى أن الصولجان والتماثيل التي تم العثور عليها في موقع تل لخيش والتي تقع في المنطقة الجنوبية لإسرائيل، تنضم إلى نتائج مماثلة تم العثور عليها في مواقع أثرية أخرى في إسرائيل، وكلها معاً تقدم صورة واضحة للآلهة الكنعانية، كما تم العثور مؤخرا على العديد من الخرز والأسلحة والأشياء الذهبية في المعبد الكنعاني.

ويقدر الباحثون أن هذه الآثار كانت أيضًا من ضمن أجزاء منحوتة إلهية كبيرة، ربما فككت أو مسروقة.