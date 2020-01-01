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وزراء السياحة العرب يدعون لتنسيق الجهود للحد من الآثار السلبية لـ"كورونا"

الأربعاء 17 يونيو 2020 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء السياحة العرب يدعون لتنسيق الجهود للحد من الآثار السلبية لـ"كورونا"


القاهرة /سما/

 أكد المجلس الوزاري العربي للسياحة أهمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياطات اللازمة، للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية لفيروس "كورونا" المستجد، سواء على الصحة العامة والمجتمعات أو على اقتصاداتها.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت اليوم الأربعاء حول جائحة "كورونا"، عبر شبكة الاتصال المرئي، برئاسة وزير السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب، وبمشاركة وزيرة السياحة رولا معايعة، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .

وشدد المجلس، في بيانه الذي وزعته جامعة الدول العربية، على أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وأهمية تنسيق الجهود لدعم الوصول إلى تعاقب شامل ومستدام للقطاع.

#الجامعة العربية #فيروس كورونا #وزراء السياحة العرب

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