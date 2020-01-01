جامعة القدس تستنكر هدم وتجريف البنى التحتية لملعب كرة القدم

القدس المحتلة / سما /

استنكرت جامعة القدس- أبو ديس، إقدام قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، على هدم وتجريف البنى التحتية الخاصة بالملعب الدولي لكرة القدم، والذي يجري تشييده في حرم جامعة القدس الرئيس في بلدة أبو ديس.

وقالت الجامعة في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن أعمال الهدم والتجريف تشكل انتهاكًا فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة حول سريان اتفاقيات جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وما يترتب بموجبها من مسؤوليات على القوة القائمة بالاحتلال تجاه الأعيان الواقعة تحت الاحتلال، والذي أكد عليه الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل".

وأكدت الجامعة أن هذا الاعتداء يشكل تعدٍ خطير على جملة من الحقوق والحريات الإنسانية الفردية والجماعية، بما فيها الحق في التعلم، والحق في صون الممتلكات، والحريات الأكاديمية، وتطالب في هذا المقام كافة مكونات المجتمع الدولي من دول وهيئات ومنظمات دولية ذات صلة، للتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للمجتمع الجامعي، ومؤسسات التعليم العالي، وعموم المجتمع الفلسطيني، واتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها تحقيق هذه الغاية.