وزير الزراعة يوقع 8 اتفاقيات زراعية

رام الله / سما /

وقع وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الأربعاء، 8 اتفاقيات زراعية لإنشاء مزارع توت أرضي مع 8 مهندسين ومهندسات زراعيين من الخريجين الجدد.

جاء ذلك، وفق بيان للوزارة، من خلال مشروع بناء القدرات وتطوير الأراضي الممول من البنك الإسلامي للتنمية، والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "undp"، حيث تم التوقيع في مقر الوزارة برام الله بحضور ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يونس صبيح.

ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل للمهندسين والمهندسات الزراعيين العاطلين عن العمل، وخلق آفاق أفضل للعمل الزراعي من خلال استخدام تقنيات زراعية حديثة.

واعتبر وزير الزراعة أن دعم الشباب يشكل أولوية في عمل الحكومة، ووجه نداء للخريجين والشباب بشكل عام، بأن يتوجهوا للعمل في الأرض.