  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا.. لقاح واعد ضد كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية

الأربعاء 17 يونيو 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا.. لقاح واعد ضد كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية


موسكو /سما/

 أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا طوره مركز "غاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية التابع لوزارة الصحة، ستنطلق اليوم الأربعاء.

وقال موراشكو الثلاثاء إن الجهات المعنية قد أصدرت تصريحا لمركز "غاماليا" لبدء التجارب السريرية، مؤكدا أن المركز سيباشرها غدا 17 يونيو.

من جانبه، أوضح مدير المركز، ألكسندر غينتسبورغ، أن التجارب على المتطوعين ستستغرق قرابة 1.5 شهر.

وأضاف: "سيتواجد الشخص الذي يخضع للقاح تحت المراقبة في المستشفى خلال 28 يوما بعد تلقيه اللقاح مرتين، في يوم الصفر وفي اليوم الـ21. وخلال هذه الفترة سيتم التحقق من سلامة اللقاح وخصائصه المناعية، وبعد ذلك سنقدم الوثائق المتعلقة بالاختبارات إلى وزارة الصحة لتقيم فوائد اللقاح ومن ثم يمكن للدواء أن يطرح للاستخدام".

وسبق أن أعلن غينتسبورغ في مايو الماضي، أن الأخصائيين في مركز "غاماليا" بدؤوا في اختبار اللقاح على أنفسهم في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، مؤكدا نجاعته.

وعبر حينذاك عن أمله بأن تبدأ البلاد برنامج التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في مطلع الخريف القادم، لتستغرق العملية نحو 7-9 أشهر.-RT

#روسيا #لقاح كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

معاريف" تكتب: يحيى السنوار ما بين إعمار غزة وتقوية الذراع العسكري لحماس

صحيفة عبرية تكشف عن مراحل الضم المتدرج في الضفة

الجيش الاسرائيلي: لم نتلق طلبًا من قطر لتحويل الأموال الى قطاع غزة حتى اليوم

خلافات بالحكومة الإسرائيلية : ترامب قد يتراجع عن "صفقة القرن"

وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

نتنياهو : لن أعترف أبدا وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية

ترحيب فلسطيني.. بيان أُممي يرفض مخطط "الضم" ودعمه أمريكياً: انتهاك للقانون الدولي

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل17 إصابة جديدة بكورونا لمخالطي مصابين في مدينة الخليل وتفوح

3

إيدي كوهين يهدد باحتلال الأردن في 3 ساعات .. وقائد عسكري أردني كبير يرد

الأردن يحذر: المنطقة على مفترق طرق حاسم بسبب "الضم" وإسرائيل اختارت الصراع الطويل بدل السلام

هاّرتس: عباس العائق الرئيسي أمام خطة ترامب وهو الان السجين الفلسطيني الاول

"الداخلية": أوقفنا التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني وجهات دولية ستتدخل في المعابر