التربية: الأسبوع القادم عقد امتحان الثانوية العامة لـ23 طالبا في قرية عزون عتمة

قلقيلية / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أنه سيتم الأسبوع القادم عقد امتحان الثانوية العامة لـ23 طالبا وطالبة في الفرعين العلمي والأدبي في قرية عزون عتمة التي تأجل عقد الامتحان فيها في أعقاب تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها .

وأوضح الخضور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاربعاء، أن عقد الامتحان سيكون على مدار الأسبوع القادم وفق جدول امتحانات الثانوية العامة المعد للأسبوع الاول مشيرا إلى أنه سيتم أيضا عقد امتحان التدريب العملي للمبحث التكنولوجي والتدريب العملي للفرع المهني.

وبين المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور انه تم انتظام عقد أخر امتحانات الثانوية العامة اليوم في جميع محافظات الوطن مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مشددة للغاية وفق البروتوكول الصحي .