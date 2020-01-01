غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص ١٩٨ عينة

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة ان المختبر المركزي فيها اجرى فحص لـ ١٩٨ عينة جديدة لفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية كانت جميعا سلبية، ولا اصابات جديدة في القطاع.

واشارت في تقريرها اليومي ان إجمالي عدد العينات المفحوصة بلغ ١١٩٥١ منها ١١٧٧٩عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.

واكدت عدد الحالات المتعافية بلغ 45 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة: 26 وتوفيت حالة واحدة فقط

واشارت الى انها لا تزال تتابع الحالة الصحة لـ٣٦٢ مواطنا في سبعة مراكز للحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية مطمئنة.

وانخفض بشكل كبير عدد المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي في ظل اغلاق معبر رفح.