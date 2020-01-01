إيدي كوهين يهدد باحتلال الأردن في 3 ساعات .. وقائد عسكري أردني كبير يرد

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الأسبق، الفريق أول ركن المتقاعد خالد الصرايرة إنّ الأردنيين يعرفون كيف يقاتلون الجيش الإسرائيلي، وللأردن أساليبه في القتال، مجدداً التأكيد على أنّ الاردن لن يسمح بتمدد اسرائيل وضم الغور.

وأكد الصرايرة على أن الجيش الإسرائيلي ليس اقوى من الجيش الأردني، مذكراً جيش الاحتلال بعام 1968 وما حصل في معركة الكرامة .

وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الأسبق، أن الجندي والضابط الاردني معروف لدى كل العالم، مضيفاً أن الأردن قوي ويملك أكثر من خيار للتعامل مع جيش الاحتلال.

وعبر “الصرايرة” عن تأييده بعودة “التجنيد الاجباري”، إضافة لضرورة وجود جيش شعبي في الأردن.

من جهته، ردّ مطعم أردني على تغريدة الصحفي الإسـرائيـلي كوهين عن احـتلال الأردن وشرب العصير في المطعم.

وذكّر مطعم "لبناني سناك الأردني" الصحفي كوهين، بهـزيمـة الاحـتلال في الأردن، وأن جنـود الاحـتلال لن يشربوا لديه إلا الـسم الزعـاف.







وكان الأكاديمي الاسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، نشر تغريدةً سخر فيها من ملك الأردن عبدالله الثاني، وأثارت ردود أفعال واسعةً ضدّه .

وقال كوهين في تغريدته: "مسؤولي ملك الأردن وأتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة أول إبتدائي يهدد طالباً آخر بأخوه الكبير غير الموجود أساساً ببساطة".

وتابع مهدداً باسم دولته: "لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون".

ووجه رسالة مٌباشرة لملك الأردن قائلاً: "يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل".