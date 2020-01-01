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إلقاء القبض على عمر كمال

الأربعاء 17 يونيو 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلقاء القبض على عمر كمال


وكالات / سما /

ألقت الشرطة المصرية القبض على المطرب المصري ” عمر كمال ” وثلاثة مطربين آخرين من مطربي المهرجانات الشعبية وهم ” شحتة كاريكا وكسبرة وحنجرة ” 


وذلك لمشاركتهم في إحياء حفل زفاف بمحافظة الإسماعيلية وسط تجمعات كبيرة من المواطنين ومخالفتهم للإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وتم تحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم .. وكشفت التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة في مصر مشاركة الفنانين في حفل زفاف عبر أداء فقرات فنية بالإسماعيلية الإسبوع قبل الماضي

#عمر كمال

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