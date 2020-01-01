إلقاء القبض على عمر كمال

وكالات / سما /

ألقت الشرطة المصرية القبض على المطرب المصري ” عمر كمال ” وثلاثة مطربين آخرين من مطربي المهرجانات الشعبية وهم ” شحتة كاريكا وكسبرة وحنجرة ”



وذلك لمشاركتهم في إحياء حفل زفاف بمحافظة الإسماعيلية وسط تجمعات كبيرة من المواطنين ومخالفتهم للإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وتم تحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم .. وكشفت التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة في مصر مشاركة الفنانين في حفل زفاف عبر أداء فقرات فنية بالإسماعيلية الإسبوع قبل الماضي