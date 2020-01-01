"نسل الأغراب".. مسلسل جديد يجمع السقا وكرارة

وكالات / سما /

ظهر الممثلان المصريان، أحمد السقا وأمير كرارة، معاً في فيديو، نشره الحساب الرسمي لشركة " سينرجي " على موقع "توتير"، كشفا من خلاله عن مفاجأة تتعلق بمسلسل "نسل الأغراب" الذي سيقدمانه في موسم دراما رمضان 2021، من تأليف وإخراج محمد سامي.

حيث لم يكن متوقعاً أن تدور أحداث المسلسل في بيئة "الصعيد" المصرية، بحسب ما أعلن السقا من خلال الفيديو.

كما بدا لافتاً أن يتقاسم أمير كرارة، بطولة مسلسله التلفزيوني المقبل، مع ممثلٍ آخر، خاصّة أنّه ظهر كبطلٍ مطلق في 4 مواسم درامية متتالية، عبر 3 أجزاء من "كلبش"، ومسلسل "الاختيار" بشخصية "أحمد صابر المنسي"، الموسم الرمضاني الماضي تحت إدارة المخرج بيتر ميمي، الذي بارك له بـ "نسل الأغراب"، واصفاً شراكته مع أحمد السقا بـ "منتخب العالم".

لكن السقا الذي اعتاد على تقديم أدوار البطولة المطلقة في السينما والتلفزيون لسنواتٍ طويلة، ظهر بالمقابل، كضيف شرف في مشهدٍ واحد من مسلسل "الاختيار".

وحظيت شراكة الفنّانين أحمد السقا وأمير كرارة في "نسل الأغراب"، بردود أفعالٍ إيجابية بين عددٍ من المتابعين المصريين المهتمين بالدراما على مواقع التواصل الاجتماعي، أياً كانت الظروف التي تقف وراء هذه الشراكة، سواءً ما يتردد عن "مجاملة" من كرارة للسقا، بعد ما تردد عن تعثّر مساعي المخرج محمد سامي للجمع بين الأخير ومحمد رمضان في المسلسل ذاته، أو اتجاه الدراما المصرية للعودة إلى البطولات الجماعية، الأمر الذي ظهر بوضوح في عدة أعمال تم عرضها الموسم الفائت.