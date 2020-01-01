الاتصالات: تزويد شركات الاتصالات ومزودي خدمة الانترنت بأسماء موظفي القطاع العام

رام الله / سما /

أعلن مدير وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراد زيتاوي، أنه سيتم اليوم تزويد كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمة الانترنت بأسماء موظفي القطاع العام لإعادة الخدمة لهم، لحين صرف الرواتب مع إعطاء آخر مهلة ليوم غد الخميس لإعادتها بالكامل.

وأكد زيتاوي في حديث إذاعي، صباح اليوم الأربعاء، أن قرار الوزارة يأتي لتعزيز صمود الحكومة ومراعاة ظروف الموظفين أمام الاستفزازات الإسرائيلية المالية الرامية لإخضاع القيادة لمخطط الضم الاستيطاني.

كما رحّب زيتاوي بالتجاوب الفوري لشركات الإتصالات ومزودي خدمة الانترنت، لدعوة الوزارة للتخفيف على كاهل الموظفين، مناشداً في السياق كافة المشتركين من القطاع العام الاتصال على الرقم (131) من أجل عودة الخدمة في حال تم فصلها.