"رسائل صوتية"... علماء يفكون الألغاز العجيبة حول ملكات النحل

وكالات / سما /

استطاعت مجموعة من الخبراء تقديم حل لألغاز لغة ملكات النحل والرسائل الصوتية التي تصدرها عندما تخرج من خلاياها.

فبحسب "بي بي سي"، فقد حل العلماء هذه الألغاز عن طريق مجسات شديدة الحساسية تستخدم لرصد الذبذبات.

وشرح التقرير أن النحل العاملات تقوم بتربية الملكات عن طريق وضع البويضات في خلايا خاصة وتغليفها بالشمع وتغذيتها على "هلام الملكات".

وتخرج الملكات حين تنضج، لكن إذا خرجت ملكتان في نفس الوقت تدور بينهما معركة قاتلة.

وقالت الوكالة أن تقريرا علميا أكد أنه حين تخرج إحدى الملكات من الشرنقة تصدر رسائل صوتية هي عبارة عن تعليمات للعاملات بإبقاء الملكات الأخريات داخل خلاياها.

ولفت مارتن بنتشيك، من جامعة تونغهام الذي أشرف على الدراسة، إلى أن الأصوات التي تصدرها ملكات النحل والرسائل التي تتضمنها تعتبر "غير عادية".

وأضاف "بإمكانك أن تسمع الحوار بين الملكات. كانت هناك فرضيات أن الملكات تتحدث فيما بينها لتختبر قوة الأخريات، لكننا الآن نملك الدليل على التفسير الآخر".

وتوصل الباحثون إلى أن ما تفعله الملكة هو أنها تجوب الخلية معلنة عن حضورها للعاملات.

أما الأصوات التي تخرج عن الملكات السجينات فهي تنبئ بأنها أصبحت جاهزة للخروج لكنها ما زالت أسيرة الخلية.

ولا تتحدث الملكات فيما بينها، كما أوضح بنتشيك، بل توجه حديثها للعاملات، وعددهن بعشرات الآلاف، ويعملن على إطلاق ملكة واحدة في كل مرة.

وحين تتوقف أصوات الملكات السجينات يكون هذا إيذانا بأن الملكة شكلت سربها الخاص، ويمكن لملكة أخرى أن تخرج.

وقال بنتشيك إن مراقبة مجتمع النحل تجربة رائعة.

وأضاف "جميع القرارات تتخذ بشكل جماعي. النحلات العاملات هن من يقررن إن كن يرغبن في ملكة جديدة".

ومع كون نحل العسل مهدد بالانقراض، فإن القائمين على تربية النحل والخلايا التي يجهزونها مهمة جدا لبقاء النحل.