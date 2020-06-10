جثة مكبلة بسرير... اليكم ملابسات جريمة سوق الروشة!

وكالات / سما /

أعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان أن "بتاريخ 10-6-2020، عثر على جثة المواطن (ا. ع.، مواليد عام 1992) مكبلة بسرير داخل مكان اقامته في محلة سوق الروشة، وقد تبين انه تعرض لـ 15 طعنة في مختلف انحاء جسده".



وأشارت الى أن "نتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد التنسيق بين فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حامت الشبهات حول طليقة الضحية وتدعى: ح. ت. (مواليد عام 1996، لبنانية) وبناء عليه، جرى استدعاؤها الى مركز الفصيلة، وبالتحقيق معها اعترفت انها وبسبب وجود خلافات سابقة بينها وبين الضحية على حضانة طفلهما، أقدمت بمفردها على: اغواء المغدور وتخديره بواسطة حبوب منوم كانت قد وضعتها له داخل فنجان القهوة وتكبيله بالسرير بواسطة اربطة احذية وطعنه 15 طعنة – من ضمنها 6 في رقبته- بواسطة سكين 6 طقات كان بحوزتها".



وأضافت:" أوقفت وجرى ضبط أداة الجريمة، وأودعت القضاء المختص بناء على اشاراته".