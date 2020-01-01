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"الأشغال" و"الأونروا" تبحثان المشاريع التي تنفذها الوكالة في الضفة

الأربعاء 17 يونيو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، مع مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية غوين لويس، المشاريع التي تنفذها الوكالة، ومن ضمنها مشروع جامعة بيت لحم، بهدف تجاوز المشاكل العالقة فيه.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور القائم بأعمال رئيس برنامج البنية التحتية والمخيمات في وكالة الغوث في الضفة الغربية محمد رياتي، اليوم الأربعاء.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم بين كافة الأطراف ذات العلاقة، وتشكيل فريق متعدد الجهات تحت مظلة الوزارة، لبحث كافة سبل التعاون لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشاريع التي تنفذها الوكالة.

وقال زيارة إن من المهم دعم "الأونروا" وتسهيل مهمتها في خدمة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها.

من جهتها، أشادت لويس بجهود الوزارة في قطاع البنية التحتية، واستعدادها للتعاون وتنفيذ كل ما يلزم من أجل إنجاح العمل في المشاريع التي تنفذها الوكالة.

#الضفة الغربية #الأشغال العامة #الأونروا

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