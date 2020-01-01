الاحتلال يخطر بهدم منزل في السواحرة الغربية

القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل يعود لعائلة زعاترة في بلدة السواحرة الغربية جنوب القدس المحتلة.

وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي المواطنين في السواحرة يونس جعفر ، بأن بلدية الاحتلال في القدس، داهمت منزل المواطن ياسين طه زعاترة في دير السنة من البلدة، وسلمته اخطارا بهدم منزله خلال خمسة أيام.

وأضاف ان المنزل مقام منذ 10 سنوات ويقطنه هو وأفراد عائلته، وأن الهدم يأتي في إطار سعى الاحتلال للاستيلاء على أراضي السواحرة الغربية ضمن مخططات تسريع الاستيطان في القدس.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، عددا من المنشآت في الاراضي الواقعة بين بلدتي أبو ديس والسواحرة، وشملت بركسا تعود ملكيته للمواطن داوود سلامة شقيرات، وبناء قيد الانشاء، ومحلات تجارية تعود ملكيتها للمواطن طارق السرخي، كما هدمت بناء سكنيا قيد الانشاء تعود ملكيته للمواطنين علي صوان، ومحمد الأعرج.