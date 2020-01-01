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مستوطن يعيد تجريف أكثر من 350 دونما بتجمع عرب المليحات

الأربعاء 17 يونيو 2020 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أعاد مستوطن، اليوم الأربعاء، تجريف 350 دونما في تجمع عرب المليحات على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.

وأفاد أمين سر حركة فتح في المعرجات سليمان مليحات ، بأن مستوطنا مسلحا، أعاد جرف أراضي تبلغ مساحتها أكثر من 350 دونما، على الجهة الشرقية من مدرسة بدو الكعابنة الثانوية وسط تواجد لبعض المستوطنين في المكان.

وذكر  مليحات أن المستوطن ذاته كان جرف تلك الأراضي في الثاني من الشهر الجاري، تمهيدا لإقامة جدار عازل.

ويسعى الاحتلال ومستوطنوه إلى تهجير المواطنين من أراضيهم في التجمعات البدوية، على طريق المعرجات، من خلال عمليات هدم "البركسات" والمساكن، وملاحقة المواطنين ورعاة الاغنام، لصالح التوسع الاستيطاني.

#مستوطنون #عرب المليحات

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