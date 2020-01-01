تجميد أعمال تجريف المقبرة الإسلامية في يافا مؤقتاً

القدس المحتلة / سما /

أصدرت ما يسمى محكمة منطقة تل أبيب، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجميد مؤقت لكافة أعمال تجريف المقبرة الإسلامية في مدينة يافا داخل الخط الأخضر.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن القرار اتخذ بعد التماس قدم من قبل المجلس الإسلامي في المدينة ضد البلدية، وتنفيذ أعمال البناء بشكل غير قانوني.

وتقرر تجميد البناء حتى تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الجاري، لحين النظر في القضية مجددًا من قبل المحكمة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل المحتجون في يافا التظاهر احتجاجًا على عملية التجريف لبناء مبنى بدلًا منها.