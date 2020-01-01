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كينيا تدعو إسرائيل إلى احترام سيادة ووحدة أرض الدولة الفلسطينية

الأربعاء 17 يونيو 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كينيا تدعو إسرائيل إلى احترام سيادة ووحدة أرض الدولة الفلسطينية


رام الله / سما /

دعت جمهورية كينيا، إسرائيل إلى احترام سيادة ووحدة أرض الدولة الفلسطينية وحقوقها غير القابلة للتصرف.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء، إن موقف كينيا جاء، في إطار المشاورات السياسية المستمرة التي تقودها وزارة الخارجية عبر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كينيا وضمن تحركها الدولي لحشد الدعم لحقوق شعبنا والتصدي لمخطط الضم عبر توسيع جبهة الرفض له.

وأصدرت وزارة الخارجية الكينية بياناً يؤكد "احترام كينيا لمبادئ تقرير المصير كأساس ذات أهمية بالغة في علاقاتها الدولية، وبأن استقلال كينيا عن الاستعمار جاء استناداً إلى هذا المبدأ، وأن وجود كينيا كدولة ذات سيادة متأثر بهذه العقيدة وينعكس في تفاعلها مع باقي العالم، بما في ذلك ما يخص دولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والمصان عبر قرار مجلس الأمن رقم 242 بتاريخ 22 نوفمبر1967 وهو قرار كانت الدولة الكينية الفتية أحد راعيي تقديمه.

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