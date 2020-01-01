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اللوح: لا توجد استجابة من الدول العربية حتى الآن على طلب القرض الشهري

الأربعاء 17 يونيو 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللوح: لا توجد استجابة من الدول العربية حتى الآن على طلب القرض الشهري


رام الله / سما /

 قال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، سفيرها في مصر دياب اللوح، اليوم الأربعاء، إن الطلب الفلسطيني بالحصول على قرض مالي شهري من الدول العربية لم يلقَ استجابة حتى الآن.

وذكر اللوح في حديث إذاعي، أن فلسطين طلبت بمذكرة رسمية الحصول على قرض عربي بقيمة 100 مليون دولار بصفة شهرية.

وأشار إلى أن الطلب تم تقديمه إلى مجلس وزراء المالية العرب على أن يتم السداد فور استرداد عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل غير أن فلسطين لم تتلق استجابة حتى الآن.

ونبه إلى أن طلب فلسطين الحصول على قرض جاء بعد عدم استجابة الدول العربية لقرارات دورات الجامعة العربية المتتالية بشأن توفير شبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً.

وأكد اللوح أن الدول العربية "تتحمل مسؤولية قومية أساسية في دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية ونأمل أن تبادر بأسرع وقت لتوفير الدعم المالي المطلوب".

وقررت السلطة الوطنية مطلع الشهر الجاري وقف استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل بموجب قرارها الأخير التحلل من الاتفاقيات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت الخطوة بعد أن أوقفت السلطة الوطنية في 19 من شهر أيار الماضي كافة أشكال التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل احتجاجاً على مخططات الضم، أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات.

يذكر أن الحكومة لم تدفع رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر أيار الماضي حتى الآن، علماً أن الموازنة تواجه عجزاً بنحو مليار و400 مليون دولار للعام الجاري، بحسب مسؤولين حكوميين.

#اللوح #قرض #السلطة

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