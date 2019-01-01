مستشفى حمد وإغاثة أطفال فلسطين يوقعان مذكرة لدعم أطفال غزة المبتورين

غزة / سما /

وقع مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة ممثلًا بمديرها العام د. رأفت لبد مذكرة تعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين – PCRF والتي يمثلها منسق الوفود الطبية أ. سهيل فليفل وذلك لدعم أطفال غزة من مبتوري الأطراف وممن يعانون من تشوهات العمود الفقري.

وقال د. رأفت لبد " الاتفاقية تأتي ضمن رؤية ورسالة مستشفى حمد السامية والذي بدأ تشغيل خدماته بتمويل من صندوق قطر للتنمية أواخر أبريل من العام 2019 بهدف التكامل وتوحيد الجهود مع مؤسسات التأهيل الرسمية وغير الرسمية لتقديم الخدمات اللازمة والمناسبة لكل من يحتاجها من أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة ذوي الإعاقة أصحاب الأطراف المبتورة".

وتابع، د. لبد "هذه الاتفاقية ستخفف معاناة الكثير من الأطفال وذويهم الذين كانوا يضطرون للسفر للخارج للحصول على أطراف عالية الجودة ضمن برنامج مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين حيث ستقوم الجمعية بتحويلهم إلى مستشفى حمد بدلًا عن السفر ومعاناته وتكاليفه وبما يضمن حصولهم على خدمات ذات جودة عالية تضاهي ما سيحصلون عليه في الخارج "

وذكر، أن الاتفاقية والتي سيستفيد منها كل الأطفال دون سن 18 عام - تنص على قيام مستشفى حمد بمتابعة الأطفال مبتوري الأقدام بدايةً من أخذ قياسات تركيب الأطراف الصناعية والتأهيل والعلاج الطبيعي وصولًا للتدريب على المشي والتوازن بشكل آمن إضافة الى صيانة الأجهزة والتقييم المستمر للوضع الصحي للحالة، فيما ستتكفل جمعية إغاثة أطفال فلسطين بتوفير المواد المستهلكة اللازمة التي تضمن تقديم الأطراف وفق معايير الجودة العالمية والمتبعة في مشفى حمد.

وتابع لبد، تشمل الاتفاقية تعاقد جمعية أطفال فلسطين مع جراح متخصص بجراحة تقوس العمود الفقري وهي من الجراحات المعقدة والنادرة على مستوى العالم على أن يتم اجراؤها في مستشفيات وزارة الصحة مع توفير الجمعية للمواد اللازمة لها وتسجيل وترشيح الحالات التي تحتاج إلى التدخل الجراحي وفي الوقت ذاته ستأخذ مستشفى حمد على عاتقها أخذ القياسات وتصنيع أجهزة العمود الفقري وفق المعايير العالمية للمريض المناسب.

وأكد لبد أنه تم التوافق بين الجانبين على تشكيل فريق وطني وجسم ناظم تحت رعاية وزارة الصحة الفلسطينية يسمى " باللجنة الوطنية " لتشوهات العمود الفقري لاكتشاف الحالات مبكراً يضم استشاري جراحة لتقويم العمود الفقري من جمعية أطفال فلسطين وأخصائي أجهزة تقوس العمود الفقري من مستشفى حمد.

وأضاف، اللجنة الوطنية ستقوم بإعداد بروتوكول كامل لتشوهات العمود الفقري أو سياسة كاملة يتم اعتمادها من وزارة الصحة وستكون مرجعيتها مستشفى سمو الشيخ حمد.

كما واتفق الجانبين في مستشفى حمد وأطفال فلسطين على دعم وتطوير مسيرة المستشفى العلمية من خلال قيام جمعية أطفال فلسطين بالتنسيق لاستجلاب الوفود الطبية المتخصصة وكذلك إنشاء وحدة معلومات مشتركة خاصة بالأطفال ذوي الأطراف المبتورة لمنع تكرار الخدمة، والتأكيد في الوقت نفسه على استمرار التعاون بين الجانبين بما يخدم مصلحة المجتمع الفلسطيني.

يذكر أن مستشفى سمو الشيخ حمد وقع العديد من مذكرات التعاون مع المؤسسات الطبية الرسمية وغير الرسمية لخدمة المرضى من ذوي الإعاقات المختلفة ومن كافة الفئات، وقدم خدماته منذ بدء التشغيل في 22 ابريل 2019 حتى تاريخه – لأكثر من 11 ألف مريض من خلال أقسامه الثلاثة (قسم التأهيل – قسم الأطراف الصناعية – قسم السمع والتوازن).