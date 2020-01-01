  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أمازون تبتكر تكنولوجيا لإحترام التباعد في مكان العمل

الأربعاء 17 يونيو 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمازون تبتكر تكنولوجيا لإحترام التباعد في مكان العمل


وكالات / سما /

أعلنت "أمازون" طرح تكنولوجيا جديدة للسماح بالتباعد في أماكن العمل وخفض احتمال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويعمل النظام الجديد بالواقع المعزز بواسطة كاميرات وشاشة كبيرة ترسم عليها دوائر افتراضية حول الموظفين لحثهم على المحافظة على مسافة مترين بين الواحد والآخر.

وتعني الدائرة الخضراء أن المسافة الفاصلة كافية لكنها تتحول إلى الأحمر عندما يصبح الأشخاص على مسافة قريبة جدا.

وأوضحت "أمازون" في مدونة أن مهندسيها طوروا هذا النظام "مستندين إلى أنظمة موجودة في الأساس مثل أجهزة رادار السرعة".

وأشارت الشركة إلى أن هذا النظام بات مستخدما "في بعض أبنيتها" وسيعتمد بشكل أوسع الآن.

وتنوي "امازون" إتاحة هذه التكنولوجيا للجميع لمساعدتهم في احترام التباعد الاجتماعي.

وتوظف الشركة العملاقة ومقرها في سياتل نحو 800 ألف شخص في العالم وقد واجهت حركات احتجاج بشأن سلامة العاملين لديها خلال الجائحة.

وتعهدت الشركة استثمار مليارات الدولارات لمكافحة مرض كوفيد-19.

#أمازون #تكنولوجيا

الأكثر قراءة اليوم

"الهدوء المخادع سينتهي".. استعدادت غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع غزة

معاريف" تكتب: يحيى السنوار ما بين إعمار غزة وتقوية الذراع العسكري لحماس

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تُتلف وثائق سرية خاصة تحسبا لاجتياح إسرائيلي للضفة الغربية

تعميم هام من محافظ نابلس بشأن التصاريح...

الجيش الاسرائيلي: لم نتلق طلبًا من قطر لتحويل الأموال الى قطاع غزة حتى اليوم

وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ترحيب فلسطيني.. بيان أُممي يرفض مخطط "الضم" ودعمه أمريكياً: انتهاك للقانون الدولي

الأخبار الرئيسية

هاّرتس: عباس العائق الرئيسي أمام خطة ترامب وهو الان السجين الفلسطيني الاول

"الداخلية": أوقفنا التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني وجهات دولية ستتدخل في المعابر

خلافات بالحكومة الإسرائيلية : ترامب قد يتراجع عن "صفقة القرن"

صحيفة عبرية تكشف عن مراحل الضم المتدرج في الضفة

نتنياهو : لن أعترف أبدا وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية