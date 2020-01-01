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شركة تكنولوجيا صينية تطلق شريحة جديدة قابلة للارتداء

الأربعاء 17 يونيو 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة تكنولوجيا صينية تطلق شريحة جديدة قابلة للارتداء


وكالات / سما /

كشفت شركة هوامي الصينية للتكنولوجيا النقاب عن جيلها الجديد من الشرائح القابلة للارتداء، والتي تحمل اسم "هوانغشان 2"، وفق ما ذكرت صحيفة بكين اليومية .

وتتمتع الشريحة الجديدة القابلة للارتداء بكفاءة تشغيلية عالية واستهلاك منخفض للطاقة، وتستطيع التعرف على مشكلة القلب المتعلقة بالرجفان الأذيني سبع مرات أسرع من الشرائح السابقة للشركة، حسبما قالت الصحيفة.

وستدخل الشريحة "هوانغشان 2" حيز الإنتاج الضخم في الربع الرابع من العام 2020. وستتوفر منتجات جديدة قابلة للارتداء تضم "هوانغشان 2" في النصف الأول من عام 2021.

وتم إطلاق الشريحة في مؤتمر ابتكار الذكاء الاصطناعي في مدينة خفي حاضرة مقاطعة آنهوي بشرقي الصين يوم الاثنين.

وخلال المؤتمر، قدمت شركة هوامي أيضا مستشعرا بصريا للتتبع الحيوي تم تطويره حديثا والذي يمكنه تسجيل معدل ضربات القلب وأكسجين الدم وبيانات النوم بدقة عالية.

#تكنولوجيا #الصين #شريحة

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