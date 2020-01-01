فيديو.. انتصارات للجدعان والسموع والأمعري وهلال القدس

رام الله / سما /

فاز مركز بلاطة على منافسه مؤسسة البيرة (4-2), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وسجل رباعية "الجدعان" ليث خروب (1, و78 من ركلة جزاء), وعبد اللطيف البهداري (11), وأحمد الحويطي (65), بينما أحرز هدفي البيرة محمد عبد الكريم (9), ومحمد الدسوقي (27) من ركلة جزاء.

ورفع مركز بلاطة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول, وبقي رصيد مؤسسة البيرة 30 نقطة في المركز السادس.

وفي مباريات أخرى, انتصر شباب السموع على أهلي قلقيلية (2-1), ليهبط الأخير لدوري المحترفين الجزئي برفقة القوات الفلسطينية, الذي خسر أمام شباب الأمعري (0-6), وتفوق هلال القدس على ترجي واد النيص (3-2), وتعادل ثقافي طولكرم مع شباب الخليل (3-3).