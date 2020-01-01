خدمات رفح يتلقى وعداً من "الرجوب" بمبلغ مالي كبير

غزة / سما /

تلقى نادي خدمات رفح, وعودا من جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بالحصول على مكافأة بطل الدوري, خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال خضر الرنتيسي رئيس نادي خدمات رفح لبرنامج "الكورة والملاعب" عبر إذاعة صوت الأقصى, إن الرجوب وعده بصرف مبلغ 15 ألف دولار مكافأة لفريقه, عقب الحصول على لقب الدوري.

وبيّن الرنتيسي, أنه تحدث مع الرجوب بخصوص معاناة ناديه, خلال زيارته الأخيرة لرام الله في الضفة المحتلة, برفقة وفد الأندية المشارك في الجمعية العمومية للاتحاد كرة القدم.

وأوضح أن المكافأة المالية, ستساهم في حل جزء كبير من معاناة ناديه هذا الموسم, حال صرفها في الفترة القريبة القادمة.

يشار إلى أن نادي خدمات رفح يعاني ماديا منذ بداية الموسم, ما جعله يدخل في خلافات مع لاعبيه, نظرا لعدم قدرته على دفع مستحقاتهم المالية.