  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة في ورطة دفاعية قبل لقاء إشبيلية

الأربعاء 17 يونيو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة في ورطة دفاعية قبل لقاء إشبيلية


وكالات / سما /

يواجه برشلونة أزمة كبيرة قبل مواجهة إشبيلية الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وانتصر برشلونة على ليغانيس (2-0)، في مباراة شهدت تعرض جيرارد بيكيه للإصابة، وحصول صامويل أوميتيتي على بطاقته الصفراء الخامسة.

وأصيب بيكيه في الدقيقة 73، بعد تدخل عنيف من لاعب ليغانيس، ما أجبر مدافع برشلونة على عدم إكمال المباراة.

ودفع كيكي سيتين المدير الفني لـ"البرشا"، بالفرنسي صامويل أوميتيتي بدلا من بيكيه، وفي جعبته 4 بطاقات صفراء، قبل أن يحصل على الخامسة، ويصبح من المؤكد غيابه أمام إشبيلية.

وفي حالة عدم لحاق بيكيه بلقاء الجمعة، سيضطر برشلونة للذهاب إلى ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بالثنائي كليمونت لينغليت ورونالد أراخو فقط.

#إشبيلية #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

"الهدوء المخادع سينتهي".. استعدادت غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع غزة

معاريف" تكتب: يحيى السنوار ما بين إعمار غزة وتقوية الذراع العسكري لحماس

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تُتلف وثائق سرية خاصة تحسبا لاجتياح إسرائيلي للضفة الغربية

تعميم هام من محافظ نابلس بشأن التصاريح...

الجيش الاسرائيلي: لم نتلق طلبًا من قطر لتحويل الأموال الى قطاع غزة حتى اليوم

وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ترحيب فلسطيني.. بيان أُممي يرفض مخطط "الضم" ودعمه أمريكياً: انتهاك للقانون الدولي

الأخبار الرئيسية

هاّرتس: عباس العائق الرئيسي أمام خطة ترامب وهو الان السجين الفلسطيني الاول

"الداخلية": أوقفنا التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني وجهات دولية ستتدخل في المعابر

خلافات بالحكومة الإسرائيلية : ترامب قد يتراجع عن "صفقة القرن"

صحيفة عبرية تكشف عن مراحل الضم المتدرج في الضفة

نتنياهو : لن أعترف أبدا وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية