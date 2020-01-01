برشلونة في ورطة دفاعية قبل لقاء إشبيلية

وكالات / سما /

يواجه برشلونة أزمة كبيرة قبل مواجهة إشبيلية الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وانتصر برشلونة على ليغانيس (2-0)، في مباراة شهدت تعرض جيرارد بيكيه للإصابة، وحصول صامويل أوميتيتي على بطاقته الصفراء الخامسة.

وأصيب بيكيه في الدقيقة 73، بعد تدخل عنيف من لاعب ليغانيس، ما أجبر مدافع برشلونة على عدم إكمال المباراة.

ودفع كيكي سيتين المدير الفني لـ"البرشا"، بالفرنسي صامويل أوميتيتي بدلا من بيكيه، وفي جعبته 4 بطاقات صفراء، قبل أن يحصل على الخامسة، ويصبح من المؤكد غيابه أمام إشبيلية.

وفي حالة عدم لحاق بيكيه بلقاء الجمعة، سيضطر برشلونة للذهاب إلى ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بالثنائي كليمونت لينغليت ورونالد أراخو فقط.