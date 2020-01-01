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5 أيام فقط لإقناع كامافينجا بالانتقال إلى ريال مدريد

الأربعاء 17 يونيو 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أيام فقط لإقناع كامافينجا بالانتقال إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن ريال مدريد أمامه فقط 5 أيام لإقناع إدواردو كامافينجا لاعب خط وسط فريق رين الفرنسي بالانتقال للعب في صفوف المرينجي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم إدواردو كامافينجا ابن 17 عاماً بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد ابتداءً من الموسم المقبل، حيث ترى إدارة المرينجي بأنه خير بديل للبرازيلي كاسيميرو، خاصةً بالنظر إلى إمكانياته الكبيرة بالرغم من صغر سنه.

ولكن يبدو بأن طريق ريال مدريد للوصول إلى هدفه يبدو صعباً في ظل رغبة رين في استمرار اللاعب لموسم آخر على أقل تقدير بسبب مشاركة الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أمامه خمسة أيام فقط لإقناع كامافينجا، حيث أن رين سيعود للتدريبات الجماعية استعداداً للموسم الجديد في الثاني والعشرين من شهر يونيو القادم، ووقتها ستحاول إدارة الفريق الفرنسي إقناع اللاعب بتمديد عقده الذي سينتهي صيف عام 2022.

وأكملت الصحيفة أن فرصة ريال مدريد ستكون خلال الـ 5 أيام القادمة من خلال إقناع اللاعب بمشروع المرينجي الذي سيكون جزءاً منه في المستقبل.

وأضافت الصحيفة أن رين قد تعلم من خطأ عثمان ديمبيلي الذي وافق على بيعه لبوروسيا دورتموند الألماني بمبلغ 20 مليون يورو، وبعدها بموسم قام دورتموند ببيعه لبرشلونة الإسباني بمبلغ 140 مليون يورو، لذا ستكون المفاوضات بين رين والريال صعبة للغاية إذا توصل المرينجي لاتفاق مع كامافينجا.

#كامافينجا #ريال مدريد

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