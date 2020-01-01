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جوارديولا: مانشستر سيتي ليس جاهزاً لجدول المباريات المزدحم

الأربعاء 17 يونيو 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا: مانشستر سيتي ليس جاهزاً لجدول المباريات المزدحم


وكالات / سما /

يعتقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه و بقية أندية البريميرليج لن تكون جاهزة لخوض جدول المباريات المزدحم في الفترة المقبلة بسبب خلود اللاعبين للراحة طوال 3 أشهر سابقة بسبب فيروس كورونا.

و يستعد السيتي لاستكمال منافسات الدوري الإنجليزي بملاقاة أرسنال يوم الأربعاء مع تبقي 12 مباراة على الأقل في الموسم و استمرار منافسة الفريق في دوري الابطال و كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب سماوي مانشستر مع بيرنلي في ملعب الاتحاد يوم الاثنين ثم ضد تشيلسي في الكأس يوم الخميس قبل مواجهة نيوكاسل يوم الأحد الموالي.

و صرح جوارديولا حسبما نشرت صحيفة جارديان البريطانية اليوم الثلاثاء قائلاً ” لسنا جاهزون، ليس فقط مانشستر سيتي و لكن كل الأندية و لهذا السبب سيكون علينا اتباع سياسة التناوب و استخدام كل اللاعبين”.

و أضاف المدرب الإسباني مؤكداً ” يمكنك أن تلعب مباراة بعد عطلة لمدة 3 أسابيع و لكن نحن نسترخي على الأرائك منذ شهرين ولم نكن نفعل أي شيء ، لهذا السبب تغيب اللياقة عن اللاعبين ولكن علينا البداية وإنهاء الموسم لمحاولة تقليل الخسائر الاقتصادية للأندية”.

#بيب جوارديولا #مانشستر سيتي

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